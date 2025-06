i tre inconsci italiani tra monarchia repubblica e vincolo esterno scrive sisci

Gli italiani, tra monarchia, repubblica e vincolo esterno, vivono un complesso gioco di conscio e inconscio che plasma le loro scelte e identità. Come Paesi, anche le istituzioni portano in sé un patrimonio di emozioni e memorie profonde, spesso invisibili. La Cina, con il suo mix di comunismo e filosofia classica, dimostra quanto l’inconscio collettivo possa influenzare comportamenti e tradizioni, oltre la superficie apparente. Scopriamo come questi mondi interiori si intreccino e plasmino il nostro modo di essere.

Le istituzioni, i Paesi come le singole persone, hanno un inconscio. Paesi diversi hanno caratteri (inconsci) diversi, ne ho esperienza personale. La Cina è complicata non tanto per la lingua ma per le regole profonde, non scritte, fatte di una miscela di comunismo e filosofia classica. Prima di arrivare a Pechino per casi del destino avevo esperienza di entrambi. La cosa mi ha fatto vedere l'inconscio cinese, al di là della superficie della comunicazione. Se era vero per la Cina era vero poi per ogni nazione. E si si vuole parlare realmente a qualcuno bisogna capirne le regole. Dopo aver compreso le "regole" cinesi gli altri inconsci nazionali appaiono, forse illusoriamente, più facili.