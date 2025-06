I trasporti e la mobilità a Napoli nel 2030 | gli scenari per i cittadini e l' impatto sull' ambiente

I trasporti e la mobilità a Napoli nel 2030 sono al centro di un rivoluzionario progetto che promette di trasformare la vita dei cittadini e l’ambiente circostante. Aderendo al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, il Comune si impegna a costruire un futuro più sostenibile, innovativo e rispettoso del nostro pianeta. Scopriamo insieme come questa visione sta prendendo forma e le sfide che ci attendono nel percorso verso un’eccellenza urbana eco-friendly.

Aderendo al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia – Europa, il Comune di Napoli si è impegnato a fare parte del grande movimento che l’Europa ha creato, mobilitato ed incentivato per la realizzazione di un progresso, sociale ed economico, nel rispetto dell’ambiente e nel contrasto alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Premiazioni Tuffatore a Napoli: influencer per ambiente, animali e clima - A Napoli, il futuro dell’ambiente è in mano ai giovani! Durante l’evento “Generali per l’Ambiente 2025”, tre influencer hanno ricevuto riconoscimenti per il loro attivismo su clima e animali.

Grande passo avanti per il trasporto pubblico a Napoli! Ieri è stato firmato un importante contratto di comodato d'uso gratuito con l'Azienda Napoletana Mobilità (ANM) per la messa a disposizione di nuovi autobus. Questa iniziativa è stata accompagnat

