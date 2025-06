I tifosi del Raja Casablanca invadono lo stadio brianzolo e al Pirellone scoppia la polemica

Un’invasione adrenalinica che ha acceso il dibattito tra i tifosi italiani e il pubblico locale. I tifosi del Raja Casablanca, in visita improvvisata, hanno trasformato lo stadio chiuso di Giussano in un palcoscenico di passione e contestazione, mentre al Pirellone si scatenano le polemiche politiche e sociali. Un episodio che mette in evidenza come lo sport possa diventare anche occasione di tensione e confronto, lasciando emergere le diverse anime di una passione universale.

Lo stadio (chiuso) di Giussano si trasforma nella location dove celebrare i vent’anni di fondazione della curva, anche se lontani da casa. Gli ultras del Raja Casablanca, nel fine settimana si sono dati appuntamento allo stadio (chiuso) di Paina, frazione di Giussano, e sono entrati senza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Giussano: invasione di tifosi del Raja Casablanca a Paina nello stadio chiuso da anni - Tensione sabato mattina a Paina di Giussano, dove circa duecento ultras del Raja Casablanca hanno fatto irruzione nel centro sportivo Boffi di via Tagliamento per un raduno non autorizzato. Secondo msn.com

