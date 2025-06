I sindaci siciliani chiedono regole per regolare l’assalto delle rinnovabili selvagge

i sindaci siciliani chiedono regole chiare per arginare l’assalto delle rinnovabili selvagge. Castelvetrano, sorprendentemente, ha dedicato l’attenzione alle pale eoliche e ai pannelli fotovoltaici che, pur promettendo energia pulita, minacciano vigneti, uliveti e campi di grano. Nel cuore della Valle del Belìce, si è svolto un consiglio comunale aperto, con una partita cruciale: trovare un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio.

A Castelvetrano, per una volta, non si è parlato di mafia, ma di pale. Quelle eoliche, alte come grattacieli, che ormai circondano le città. E di pannelli fotovoltaici, quelli che promettono energia pulita, ma si mangiano vigne, uliveti e campi di grano come se fossero insalate bio in un bistrot radical chic. Qualche giorno fa, nel cuore della Valle del Belìce, si è celebrato un consiglio comunale aperto. Al centro, una partita importante: quella tra il diritto di vivere in un paesaggio degno di questo nome e l’ansia da transizione energetica. Ma in Sicilia, questa transizione somiglia sempre più a una svendita last minute di ettari agricoli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it