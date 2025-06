I sei brand di moda che stanno tentando di cambiare le regole del sistema produttivo

I sei brand di moda che stanno rivoluzionando il sistema produttivo hanno trovato un palcoscenico ideale il 24 giugno, quando Fondazione Sozzani ha ospitato la premiazione del Circular Design Challenge (CDC). Questa iniziativa globale, nata in India e ora ampliata all’Europa, valorizza i giovani designer impegnati nel creare pratiche sostenibili e circolari. Il CDC viene così a sottolineare come innovazione e responsabilità possano tracciare un nuovo percorso nel mondo della moda.

Il 24 giugno, Fondazione Sozzani ha ospitato la premiazione del programma Circular Design Challenge (Cdc), un’iniziativa globale, nata in India e, pensata per dare visibilità ai giovani designer e imprenditori della moda che si impegnano a dare vita a pratiche responsabili nel segno della circolarità . Attraverso la collaborazione con Fondazione Sozzani, Cdc ha incluso nella challenge nuovi talenti provenienti dall’Unione Europea. Il Cic viene presentato da RElan, il brand di tessuti che fa parte di Reliance Industries Limited (RIL) – la più grande compagnia privata indiana, fondata dal magnate indiano Dhirubhai Ambani nel 1966 – con l’impegno di promuovere nuovi metodi di produzione, alternativi e meno impattanti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I sei brand di moda che stanno tentando di cambiare le regole del sistema produttivo

In questa notizia si parla di: moda - brand - stanno - tentando

Piccoli imprenditori a Monza, premiata l'idea degli studenti: un brand di moda con materiali di riciclo - Oggi, mercoledì 14 maggio, la sala del Consiglio comunale di Monza ha accolto con entusiasmo gli studenti delle scuole superiori della Brianza.

Design rigenerativo | Martina Boerio, founder di Cavia, vince il Circular Design Challenge; Massimalismo vs. Minimalismo: dove ci porterà la moda 2025; Lusso in crisi, le Mini bag possono salvare i conti: i modelli (a costo contenuto) per attrarre i più giovani.

Perché sempre più brand di moda lanciano playlist su Spotify - ELLE - Moda e musica, ovvero perché sempre più brand stanno lanciando playlist su Spotify Da Gucci a Zara passando per Prada, il place to be è Spotify Di Anna Carla Zucca Pubblicato: 08/05/2022 ... Da elle.com

Brand sostenibili da conoscere, i migliori marchi nella moda green - I brand di moda sostenibili che devi assolutamente conoscere Nel settore dell’abbigliamento son tanti i brand che stanno iniziando ad adottare una filosofia più green, ma di strada ce ne è ... Lo riporta pourfemme.it