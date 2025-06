I ricordi di chi conosceva Davide | Buono e innamorato del lavoro Porto nel cuore il suo ultimo saluto

I ricordi di chi conosceva Davide, buono e innamorato del lavoro, portano nel cuore il suo ultimo saluto. Il cuore pulsante di Busto Arsizio, via Milano, il centro tra piazze e caffè, si è fermato a riflettere dopo il tragico omicidio di Davide Gorla, titolare di Lineacontinua. Un evento che ha scosso profondamente la comunità, lasciando un segno indelebile nei commercianti e in tutti noi. La città si stringe intorno alla memoria di un uomo che amava ciò che faceva.

È il salotto buono della città, il centro cittadino, via Milano, "la vasca" dei bustocchi, tra le piazze, Garibaldi e San Giovanni Battista. La strada del passeggio, dove si chiacchiera, si guardano le vetrine, ci si siede ai tavoli dei bar per l'aperitivo o un caffè. Ieri sembrava tornata la normalità dopo l' omicidio del tardo pomeriggio di mercoledì di Davide Gorla, titolare di Lineacontinua. Ma il delitto ha scosso la città e i commercianti, un colpo al cuore che lascia sgomenti. Davide Gorla era molto conosciuto, stimato dai colleghi e benvoluto dalla sua clientela, il dolore per la sua tragica morte è condiviso.