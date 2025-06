I residenti dell’Oltrarno sotto assedio | Basta golf car e risciò

L'Oltrarno si trova sotto assedio: i golf car, protagonisti delle strade del centro storico, trasformano il modo di esplorare la città. Utilizzati soprattutto dai turisti per un rapido tour dei monumenti, offrono un’esperienza comoda e immediata, spesso senza scendere dall’auto. Questo scenario, sempre più frequente, solleva domande sulla tutela degli spazi cittadini e sull’autenticità dell’esperienza culturale. Una situazione che invita a riflettere su come bilanciare turismo e preservazione.

Golf car sempre più presenti per le strade del centro storico. Un servizio spesso utilizzato dai turisti che decidono di fare un rapido tour dei principali monumenti della città, talvolta senza neppure scendere ma fotografando comodamente le bellezze artistiche. Uno scenario visibile anche in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

