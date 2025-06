I ragazzi scelgono un luogo da riscattare con i loro spray

deciso di dare loro carta bianca, offrendo uno spazio di espressione autentico e coinvolgente. La street art diventa così il linguaggio dei giovani per raccontare chi sono, cosa sognano e le sfide che affrontano. Un modo innovativo per rafforzare il dialogo tra istituzioni e ragazzi, promuovendo creatività e partecipazione attiva nel cuore della città.

Hanno chiesto di esprimere la loro creatività. I teen, gli adolescenti che hanno dai 14 ai 19 anni, vogliono raccontarsi e l'Amministrazione comunale ha deciso di permettere loro di farlo in un modo che ai ragazzi è congeniale, attraverso la street art. "È complicato coinvolgere i giovani – spiega l'assessore alle Politiche giovanili Angela Gregorini (nella foto)– Bisogna ascoltarli e lasciare che facciano quel che desiderano. Per questo abbiamo deciso di sostenere questo progetto che chiede ai giovani di individuare piazze, campetti o parcheggi pubblici dove potranno disegnare i loro soggetti e trasformare i luoghi grigi e deprimenti in posti a loro misura anche dal punto di vista visivo".

