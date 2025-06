I protagonisti dello stile safari anche per fisici curvy

L’estate 2025 porta con sé il ritorno dello stile safari, pensato anche per le fisici curvy. Cotone, lino, rafia e pelle sono i protagonisti di una tendenza che unisce praticità e raffinatezza, dal giorno alla sera. Nuance naturali e silhouette morbide creano un look autentico e chic, perfetto per affrontare la “giungla” urbana con eleganza. Ecco 5 outfit curvy da copiare per un tocco di avventura sofisticata.

Cotone, lino, rafia e pelle: i tessuti protagonisti della tendenza e stile safari nella moda curvy Estate 2025. Dalla giacca sahariana alla borsa con tasche esterne dai toni naturali ma sempre con un tocco chic, proposte sia per il giorno che per la sera. Uno stile che abbraccia nuance soft, che richiamano la terra, e morbide silhouette. Soluzioni perfette per affrontare la "giungla urbana": capi casual dalle trame fresche e leggere, e accessori che nascondono un lato sauvage da abbinare per outfit quotidiani. E la sera basterà scegliere un tacco stiletto per essere graffianti e sensuali.

