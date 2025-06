I problemi di salute mentale dilagano | per curarli bisogna tener conto anche delle contraddizioni sociali

I problemi di salute mentale stanno crescendo in modo allarmante in tutto il mondo, con una persona su tre in Europa che fatica ad accedere alle cure necessarie. La pandemia di Covid-19 ha peggiorato questa situazione, incrementando ansia e depressione del 25%. Tuttavia, per affrontare efficacemente questa crisi, è fondamentale considerare anche le contraddizioni sociali che influenzano il benessere mentale individuale e collettivo. Solo così potremo sviluppare strategie più efficaci e inclusive per tutelare la nostra salute psicologica.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini L'Ansa ci comunica che i problemi "mentali" sono in crescita in tutta Europa. Una persona su tre, che soffre di disturbi psicologici, non riesce a ottenere le cure adeguate. Nell'articolo si legge, inoltre, che "con la pandemia di Covid19 i casi di ansia e depressione sono aumentati del 25%". A livello mondiale più di una persona su otto convive con disturbi mentali, con depressione e ansia tra i più diffusi. Questi problemi colpiscono in modo particolare giovani e adolescenti, influenzati da pressioni sociali e incertezze sul futuro, ma anche anziani che affrontano solitudine e declino cognitivo.

