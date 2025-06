I precedenti di Jannik Sinner a Wimbledon | tra una semifinale e momenti difficili

Jannik Sinner si appresta alla sua quinta partecipazione a Wimbledon, un torneo che ha già vissuto tra alti e bassi, tra successi e momenti difficili. La sua esperienza sull’erba è ancora in fase di crescita, segnata da vittorie memorabili e incontri sfidanti, anche se non sono mancati undici imprevisti e sfortune. Ripercorriamo insieme il suo cammino, tra sogni e sfide, per capire come affrontare le prossime sfide sui campi londinesi.

Jannik Sinner è alla quinta partecipazione a Wimbledon nel tabellone principale, la sesta in assoluto. Andiamo a ripercorrere i suoi precedenti, tra vette, giornate no e anche qualche sfortuna non piccola (soprattutto pensando all’anno scorso e a quanto emerso settimane dopo). 2019: la prima volta. In quella fase il passato di Sinner sull’erba era fondamentalmente inesistente: non l’aveva mai vissuta da junior e, da pro, ci aveva appena disputato quattro match, tre a ‘s-Hertogenbosch tra qualificazioni e primo turno (Jarry) e uno a Halle (da wild card, Sousa). Nel primo turno delle qualificazioni toccò l’australiano Alex Bolt, che riuscì a rimontarlo per 2-6 7-5 12-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I precedenti di Jannik Sinner a Wimbledon: tra una semifinale e momenti difficili

