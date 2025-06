I pesi da camminata funzionano davvero? Ecco cosa dicono gli studi sul rucking e come farlo bene

Benessere e fitness si incontrano in una tendenza in crescita: il rucking. Questa attività, ispirata all’allenamento militare, combina camminate con pesi per migliorare forza, resistenza e salute generale, senza sovraccaricare le articolazioni. Ma funziona davvero? Gli studi confermano i benefici, soprattutto per le donne in perimenopausa, rendendo il rucking un’opzione versatile e efficace per mantenersi attivi. Scopri come praticarlo correttamente e ottenere risultati sorprendenti.

L'utilizzo di pesi da camminata sta emergendo come una nuova tendenza fitness. Il termine "rucking", questo il nome del tipo di allenamento, deriva dalle tecniche di addestramento militare e consiste nel camminare o fare escursioni portando carichi su zaini o gilet dotati di pesi. Negli ultimi tempi quest'attività ha guadagnato popolarità in particolare tra le donne in perimenopausa, come alternativa a basso impatto che favorisce il rafforzamento muscolare, delle ossa e della resistenza cardiovascolare. Indossare un peso aggiuntivo può incrementare il dispendio energetico fino al 30% rispetto a una camminata normale.

