I perché del no allo smartphone nelle superiori

L’uso smodato di smartphone nelle scuole superiori è diventato un tema caldo, con il ministero dell’Istruzione che ha deciso di mettere un freno a questa tendenza. Con una circolare ufficiale, ai presidi è stato vietato l’uso dei cellulari durante le lezioni e in tutto l’orario scolastico, anche per fini didattici. Dopo aver già esteso questa misura alle scuole elementari e medie, ora si punta a creare ambienti più concentrati e sicuri, facendo sì che le scuole possano davvero tornare ad essere centri di cultura e crescita.

di Daniele Nappo Scatta lo stop all’uso di smartphone anche alle scuole superiori: il ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare con cui ha comunicato ai presidi "il divieto di uso del telefono cellulare durante l’attività didattica e più in generale in orario scolastico", anche per "fini didattici". L’anno scorso il ministro Giuseppe Valditara ha applicato la regola per elementari e medie. È stato stabilito che le scuole dovranno rivedere i regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa. Ciascun istituto deve stabilire specifiche sanzioni disciplinari per chi dovesse contravvenire al divieto e misure per farlo rispettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it