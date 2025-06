I Musici di Guccini due ore di spettacolo coi successi del cantautore modenese

Preparati a rivivere le emozioni senza tempo di Francesco Guccini con due ore di musica dal vivo, interpretate dai suoi fedeli musici. Sabato 28 giugno al Castello Carlo V di Lecce, un evento imperdibile che celebra i successi di uno dei più grandi cantautori italiani. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera delle sue canzoni e condividere un momento speciale con appassionati e musicisti. Non perdere questa serata indimenticabile, prenota subito il tuo posto!

LECCE - Sabato 28 giugno (ore 21:30 ingresso con contributo soci 15 euro posti limitati con prenotazione obbligatoria [email protected] - 3927026114) il Castello Carlo V di Lecce ospita I Musici di Francesco Guccini, storica formazione che riunisce i "compagni di strada" del cantautore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

