I mostri della Laguna | le nozze di Bezos fanno male solo ai compagni

Venezia, con il suo fascino intramontabile, si trasforma ancora una volta in teatro di storie avvolte nel mistero e nella satira. Tra i mostri della laguna e le nozze di Bezos, la città si conferma simbolo di contrasti e di emozioni contrastanti. È un’istantanea di un mondo che non smette mai di sorprenderti, tra sogni, illusioni e verità scomode. E così, tutto è pronto per il Giorno del Giudizio, che coincide con quello…

Com’è allegra Venezia. Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono la coppia del momento e del memento: cari illusi dal sogno americano, ricordatevi, non provate a diventare ricchi, lasciate perdere il vostro talento, compilate il modulo per chiedere un bel reddito di cittadinanza, siate poveri, perdinci. La sinistra vi guarda, i terzomondisti vi giudicano, gli anti-amerikani vi squadrano. Tutto è pronto per il Giorno del Giudizio, che coincide con quello del matrimonio e del patrimonio. Costume e società ? No, come si diceva durante le interminabili discussioni della Prima Repubblica, qui «la questione è politica». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I mostri della Laguna: le nozze di Bezos fanno male solo ai compagni

