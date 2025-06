I mondi interiori di Riso Chan tra Espressionismo e Surrealismo per liberare la vera natura dell’individuo

I mondi interiori di Riso Chan, tra espressionismo e surrealismo, aprono uno spiraglio sulla vera natura dell’individuo. In un'epoca in cui la società spinge a celare le proprie sfaccettature, l’arte diventa un potente strumento di liberazione, rivelando le zone nascoste dell’anima. Alcuni artisti mostrano come l’accettazione di sé possa nascere solo attraverso la riscoperta delle proprie complessità più profonde, invitandoci a riflettere sulla libertà di essere autentici fino in fondo.

Nella società attuale la tendenza a nascondere la propria vera personalità, l'essenza che in un'altra epoca e in un altro contesto sarebbero liberamente manifestate, induce l'essere umano contemporaneo a sapere di non essere mai completo, di avere delle carenze che scaturiscono esattamente dalla sua incapacità di accettare tutte le sfaccettature di un'interiorità necessitante di essere accolta nella sua interezza. Alcuni artisti mostrano pertanto l'attitudine, oltre che l'incredibile sensibilità, di osservare le persone, di scrutare in profondità i loro occhi e tutto ciò che silenziosamente nascondono, per poter così interpretare, raccontando attraverso la loro arte, tutto quel non detto, tutti i veri colori appartenenti indelebilmente all'anima e che solo attraverso un approccio empatico possono trovare la propria espressione più spontanea.

