I missili di Montichiari le atomiche di Ghedi | così la guerra e il pericolo passa per Brescia

La minaccia di missili e armi atomiche, che spesso si associano alle basi di Ghedi e Montichiari, sembra allontanarsi temporaneamente. La cancellazione del volo militare previsto il 25 giugno al D'Annunzio rappresenta una vittoria, almeno per i lavoratori dell’aeroporto. Una dimostrazione che la mobilitazione può fare la differenza nel fronteggiare i pericoli della guerra, riaffermando l'importanza di vigilare e agire insieme per la pace.

