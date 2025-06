I migliori gol di Massimiliano Allegri

Scopri i migliori gol di Massimiliano Allegri, il grande ex calciatore e attuale allenatore di successo. Un viaggio tra le sue giocate più iconiche, che hanno lasciato il segno sia in campo che oltre. Dalla Serie B alle sfide europee, ogni rete racconta la sua versatilità e talento. Preparatevi a rivivere momenti indimenticabili di un campione dalla carriera straordinaria. E il meglio della sua storia sportiva è ancora da scrivere.

Qualche giorno fa un utente è andato su X per provare a interagire con Daniele Adani. “Per caso sai chi è quel limone del Brescia che a un certo punto corre senza motivo in avanti e poi si gira a guardare il pallone che entra?”. Sotto c’è il video di un gol di Massimiliano Allegri segnato in Serie B con la maglia del Perugia. Era il 1996, Allegri aveva 29 anni e ancora tutti i capelli sulla testa, ma il meglio della sua carriera era già alle spalle. Il guizzo, come forse l’avrebbe chiamato da allenatore, era però ancora lì, a fargli vedere i due improvvidi passi in avanti di Paolo Di Sarno, che viene bruciato da un pallonetto che poco più di quattro anni più tardi inizierà a essere chiamato cucchiaio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - I migliori gol di Massimiliano Allegri

