I meccanismi dell’abbronzatura 5 consigli per rispettare la pelle

sua pelle si difende attivando processi di pigmentazione e riparazione, ma per farlo nel modo corretto è fondamentale conoscere come funzionano questi meccanismi. Scopriamo insieme cinque consigli utili per rispettare la pelle durante l'esposizione solare, preservando così la salute e la bellezza della nostra cute. Ricordate: una corretta protezione è il primo passo per un’abbronzatura sana e duratura.

Magari non ci pensiamo. Ma ogni volta che ci sdraiamo al sole, il nostro corpo si trova esposto ad una serie di radiazioni più o meno intense che interagiscono con la cute. In questo senso il sole, se non siamo abbastanza protetti, può risultare aggressivo. O meglio, possono esserlo i suoi raggi, che portano la pelle a mettere in atto specifici meccanismi di risposta, modulati a seconda dell’entità della radiazione incidente. Sostanzialmente la risposta cutanea consiste nell’ attivazione di meccanismi di difesa che coinvolgono il sistema immunitario, i sistemi di autoriparazione cellulare, i mediatori dell’infiammazione e le cellule produttrici di melanina. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - I meccanismi dell’abbronzatura, 5 consigli per rispettare la pelle

