’I Longobardi in Italia I luoghi del potere’ Apertura straordinaria

Celebrare i Longobardi in Italia significa immergersi nel cuore di un passato di potere e grandezza. Dopo il successo della prima apertura, i visitatori avranno altre occasioni di scoperta tra venerdì 4, 11 e sabato 12 luglio, per rivivere le meraviglie dei luoghi che furono protagonisti dell’epoca (568-774 d.C.). Un anniversario speciale, il XIV riconoscimento UNESCO, rende ancora più preziosa questa opportunità di conoscere la storia che ha plasmato il nostro patrimonio culturale.

Dopo la prima visita, gli altri appuntamenti sono in programma nei giorni di venerdì 4, venerdì 11 e sabato 12 luglio. Mercoledì 25 giugno infatti è stato celebrato il XIV anniversario del riconoscimento Unesco del sito seriale ’ I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)’ e, per festeggiare l’importante ricorrenza, sono state promosse alcune iniziative dai Comuni che ospitano i sette gruppi monumentali più rappresentativi della civiltà longobarda, in collaborazione con l’Associazione Italia Langobardorum, struttura di gestione del sito Unesco. Nel centro Italia, in Umbria, il programma di celebrazioni della ricorrenza, coinvolgerà il Comune di Spoleto (Pg) dove Sistema Museo ha promosso l’iniziativa ’San Salvatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’I Longobardi in Italia. I luoghi del potere’. Apertura straordinaria

