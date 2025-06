I Linkin Park ripartono da Emily Armstrong | il concerto agli I-Days Milano

Gli I-Days Milano 2025 hanno accolto un ritorno memorabile: i Linkin Park, rinvigoriti dalla presenza di Emily Armstrong, hanno emozionato 78.500 spettatori all’Ippodromo Snai La Maura. Un concerto che ha unito nostalgia e rinnovamento, dimostrando che il rispetto per il passato si celebra anche aprendosi a nuove voci e energie. La band ha così scritto un capitolo indimenticabile della propria storia, aprendo le porte a un futuro carico di speranza e innovazione.

