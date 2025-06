I leader Ue e il rinvio sulle sanzioni a Israele | A Gaza situazione abominevole a luglio valuteremo le opzioni

I leader dell’UE si confrontano ancora sulla delicate questione israeliana, rinviando le sanzioni a luglio nonostante le atroci violazioni dei diritti umani documentate nella Striscia di Gaza. Un rapporto di otto pagine ne ha evidenziato l’abominevole realtà, ma la risposta della comunità europea rimane incerta. A partire da oggi, la presidente...

Un rapporto lungo otto pagine in cui erano elencate tutte le violazioni dei diritti umani compiute da Israele nella Striscia di Gaza non è stato sufficiente. Il Consiglio europeo, a cui hanno partecipato tutti i leader dei 27 Paesi membri Ue, ha concordato di « continuare prossimamente le discussioni, prendendo in considerazione la situazione sul campo ». Il rinvio a luglio su eventuali sanzioni a Tel Aviv è beendetto stamattina dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen: «Continueremo a chiedere un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio degli ostaggi, affinché si giunga a una cessazione definitiva delle ostilità». 🔗 Leggi su Open.online