i ladri rubano le lapidi al cimitero di nerviano la rabbia dei cittadini

A Nerviano, la recente ondata di furti di lapidi ha scosso profondamente la comunità, suscitando rabbia e sdegno. Un gesto ignobile che viola non solo il rispetto per i defunti, ma anche i sentimenti di chi custodisce il ricordo dei propri cari. La denuncia di cittadini attenti ha acceso un richiamo all'attenzione e alla solidarietà collettiva: è ora di rispondere uniti a questo atto vile e ingiustificabile.

Nerviano (Milano), 27 giugno 2025 – Un episodio inquietante ha scosso la comunità nervianese: una ventina di lapidi sono state rubate dal cimitero. Un gesto ignobile che colpisce non solo i familiari dei defunti, ma l’intera cittadinanza, profondamente turbata dall’assenza di rispetto per un luogo sacro e dedicato alla memoria. A denunciare i furti sono stati alcuni cittadini, accortisi delle sparizioni durante le visite ai propri cari. Il numero delle lapidi trafugate – circa venti – è stato confermato dai primi riscontri. Le lapidi, in parte realizzate con materiali di pregio come marmo o bronzo, potrebbero essere state sottratte per motivi legati al valore dei materiali stessi, ma le indagini sono in corso per chiarire dinamiche e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it