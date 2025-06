I ladri hanno scavalcato la recinzione e rotto una finestra prima di saccheggiare completamente la casa di Los Angeles | amara sorpresa per Brad Pitt

Durante la promozione del suo nuovo film "F1 Il Film", Brad Pitt ha ricevuto una notizia sconvolgente: la sua casa di Los Angeles è stata saccheggiata da ladri che hanno scavalcato la recinzione e rotto una finestra, approfittando della sua assenza. L'irruzione, avvenuta mercoledì sera, ha lasciato il divo di Hollywood amareggiato e preoccupato, ricordandoci quanto possa essere vulnerabile anche per le celebrità più protette.

Durante la promozione in giro per il mondo del suo ultimo lavoro “F1 Il Film”, Brad Pitt ha ricevuto una chiamata inaspettata da parte della polizia. L’amara sorpresa: la sua casa di Los Angeles è stata completamente saccheggiata dai ladri, che evidentemente hanno approfittato dell’assenza del divo di Hollywood. A riportare la notizia è NBC News. Un portavoce della polizia di Los Angeles ha confermato un’irruzione alle 22:30 di mercoledì in un’abitazione nel quartiere di Los Feliz, inizialmente non è stato identificato chi vi abitasse o chi fosse il proprietario dell’abitazione. “I ladri hanno saccheggiato l’abitazione e portato via una quantità imprecisata di oggetti vari”, hanno riferito le autorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I ladri hanno scavalcato la recinzione e rotto una finestra prima di saccheggiare completamente la casa di Los Angeles”: amara sorpresa per Brad Pitt

In questa notizia si parla di: ladri - completamente - casa - angeles

Ladri rubano auto per disabili in uso a una dottoressa: ritrovata completamente sventrata a Cerignola - L'auto rinvenuta dalle autorità nei pressi di Cerignola presenta segni evidenti di vandalismo. La sua condizione sarà valutata attentamente, mentre si spera che eventuali adattamenti abbiano contribuito a minimizzare i danni.

Brad Pitt derubato: la sua casa di Los Angeles saccheggiata dai ladri Vai su X

Il 22 giugno del 1983, uscendo dalla scuola di musica che frequentava nel centro di Roma, la quindicenne Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, spariva nel nulla facendo perdere completamente le sue tracce. Da quel momento in poi, sono state moltissime le Vai su Facebook

Giroud vittima dei ladri a Los Angeles: furto in casa da record, portati via 10 orologi di lusso; Austin Butler vittima dei ladri: La casa completamente messa a soqquadro; Ladri in azione a casa di Olivier Giroud, colpo da circa mezzo milione di euro.

Ladri in casa di Brad Pitt a Los Angeles: svaligiata la villa da 5 milioni mentre era a Londra - La villa di Brad Pitt a Los Angeles è stata svaligiata mentre l’attore si trovava in Europa per promuovere il suo nuovo film ... Secondo fanpage.it

Brad Pitt, la villa di Los Angeles svaligiata dai ladri mentre era a Londra a promuovere il nuovo film "F1 - The Movie" - The Movie" la sua mega villa di Los Angeles è stata svaligiata dai ladri. Segnala msn.com