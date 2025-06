I giudici provano a bloccare anche il ddl sicurezza La Cassazione lo critica la sinistra esulta

Il dibattito sul decreto sicurezza si infiamma: mentre i giudici della Cassazione sollevano critiche severe, evidenziando rischi e criticità, la sinistra celebra le sue sostanziali novità. Un intreccio di opinioni che riflette tensioni politiche e giuridiche profonde, mettendo in discussione l'equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti. La questione rimane centrale nel panorama politico italiano, alimentando il confronto tra istituzioni e cittadini. Ma quali saranno le implicazioni di questa battaglia?

L'ufficio del Massimario della Cassazione ha rilevato criticità sul decreto sicurezza. In una relazione di 129 pagine si punta il dito, in particolare, contro "la decretazione di urgenza", "le norme troppe eterogenee" e "sanzioni sproporzionate". Le critiche dei giudici al decreto legge. Per l'Ufficio del Massimario della Cassazione, il decreto "riproduce quasi alla lettera il contenuto del corrispondente disegno di legge che la Camera dei deputati, dopo un'ampia discussione in Assemblea, aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024 e poi trasmesso al Senato".

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

