I genitori potranno richiedere esoneri degli studenti da lezioni in cui si utilizzano libri LGDBTQ+ A deciderlo la Suprema Corte negli US

Il dibattito sull'insegnamento dei temi LGBTQ+ nelle scuole pubbliche sta attraversando una svolta importante negli Stati Uniti. La Corte Suprema del 2025 ha riconosciuto il diritto dei genitori di richiedere esoneri per i loro figli da lezioni che coinvolgono contenuti LGBTQ+, aprendo un nuovo capitolo nel rapporto tra scuola, famiglia e libertà religiosa. Questo pronunciamento evidenzia come le scelte educative siano sempre più al centro di tensioni sociali e culturali.

Il 27 giugno 2025, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza favorevole a un gruppo di genitori del Maryland che, per motivi religiosi, si opponevano all'uso di libri con personaggi LGBTQ+ nelle scuole elementari pubbliche della contea di Montgomery. La decisione, con sei voti favorevoli e tre contrari, ha stabilito che i genitori hanno il diritto di esonerare i propri figli da tali lezioni. Il caso, denominato Mahmoud v. Taylor, ha visto come principali ricorrenti famiglie di fede musulmana, cattolica e ortodossa ucraina. L'articolo I genitori potranno richiedere esoneri degli studenti da lezioni in cui si utilizzano libri LGDBTQ+. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

