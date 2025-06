I furbetti dell’evasione | 97 nei guai Truffe coi fondi Pnrr raffica di controlli La Finanza recupera milioni di euro

In un territorio in costante fermento, la Guardia di Finanza di Arezzo celebra il suo 251° anniversario sottolineando un impegno straordinario nella lotta all’evasione fiscale e alle truffe legate ai fondi PNRR. Con 375 interventi e 221 indagini, le Fiamme Gialle rafforzano il loro ruolo di baluardo contro il malaffare, recuperando milioni di euro e garantendo trasparenza e tutela ai cittadini. Un esempio di dedizione e integrità al servizio del nostro Paese.

Nel giorno del 251esimo anniversario dalla fondazione, la Guardia di Finanza di Arezzo celebra una ricorrenza che è anche l’occasione per fare il punto su un anno e mezzo di intensa attività operativa. Dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025, le Fiamme Gialle aretine hanno messo in campo 375 interventi ispettivi e 221 indagini, confermando un presidio capillare contro ogni forma di illecito economico e finanziario, a tutela dei cittadini, delle imprese oneste e del corretto funzionamento del mercato. Cuore dell’attività resta il contrasto all’ evasione fiscale. Sono 97 gli evasori totali scoperti, ossia soggetti completamente sconosciuti al fisco, mentre sono stati individuati 560 lavoratori "in nero" o irregolari, con 83 datori di lavoro verbalizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it