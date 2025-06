I funerali del bimbo di 4 anni morto annegato in piscina | Rovato si stringe intorno a mamma e papà

A Rovato, il dolore si fa sentire forte e condiviso: decine di cittadini si sono stretti con affetto e sgomento intorno alla mamma e al papà del piccolo di 4 anni, vittima di un tragico incidente in piscina. La comunità si riunisce per l’ultimo saluto a un angioletto che ha lasciato un vuoto incolmabile, testimoniando l’empatia e il sostegno in questo momento di profondo dolore.

Rovato (Brescia), 27 giugno 2025 – Da stamattina alle 8 l'andare e venire dei rovatesi e non solo dalla camera ardent e in cui riposa il bimbo di 4 anni morto in seguito all' annegamento avvenuto una settimana fa in piscina a Castrezzato, è continuo. Sono decine e decine le persone che hanno voluto recarsi a portare l'ultimo saluto al bimbo rimasto sospeso due giorni tra la vita e la morte dopo esser finito sott'acqua nella vasca del centro natatorio Tintarella di Luna. L'ultimo saluto al piccolo è previsto alle 10 di questo venerdì mattina nella sala dove è stata allestita la sua camera ardente, aperta da stamattina, nella Domus Funeraria Remondina di via XXV aprile a Rovato.

