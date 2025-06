I fratelli Duffer autori e produttori della nuova serie The Savage Noble Death of Babs Dionne

I fratelli Duffer, celebri per aver creato Stranger Things, si preparano a sorprendere ancora una volta: dopo il successo della loro serie iconica, stanno lavorando con Netflix su un nuovo progetto avvincente. Attesi come maestri del suspense e dell’immaginazione, Matt e Ross Duffer si immergono nello sviluppo dell’adattamento televisivo di The Savage, Noble Death of Babs Dionne di Ron Currie. La loro creatività promette di portare sullo schermo un racconto intenso e originale, che sicuramente catturerà l’attenzione di tutti gli amanti delle storie coinvolgenti.

Matt e Ross Duffer, creatori e produttori di Stranger Things, hanno trovato un nuovo progetto che realizzeranno collaborando con Netflix. I fratelli Duffer, in attesa della messa in onda dell'ultima stagione di Stranger Things, hanno iniziato a lavorare alla loro prossima serie. Matt e Ross stanno infatti occupandosi dello sviluppo dell'adattamento per il piccolo schermo del romanzo The Savage, Noble Death of Babs Dionne, scritto da Ron Currie, per Netflix. I primi dettagli del progetto I Duffer scriveranno la serie insieme a Joshua Mohr e saranno inoltre produttori della serie con Hilary Leavitt, tramite la loro Upside Down Pictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I fratelli Duffer autori e produttori della nuova serie The Savage, Noble Death of Babs Dionne

