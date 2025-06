I Fantastici 4 il regista di Spider-Man Jon Watts svela perché ha abbandonato il film Marvel

Il mondo dei supereroi Marvel si arricchisce di un retroscena emozionante: Jon Watts, regista di Spider-Man, svela perché ha deciso di abbandonare il progetto dei Fantastici 4. Dopo aver conquistato il pubblico con le sue avventure dell’Uomo Ragno, Watts avrebbe dovuto dirigere anche il reboot Marvel. Ma cosa lo ha spinto a cambiare rotta? Scopriamo insieme i motivi dietro questa importante decisione e cosa ci riserva il futuro dei supereroi Marvel.

In origine, proprio Jon Watts avrebbe dovuto dirigere il reboot sui Fantastici 4 dei Marvel Studios dopo il successo dei suoi Spider-Man Jon Watts, regista della trilogia di successo di Spider-Man dei Marvel Studios, è approdato al Mediterrane Film Festival per una masterclass sulla narrazione tenutasi giovedì pomeriggio presso lo storico Forte Ricasoli. Sebbene Watts abbia rivelato alcuni consigli utili su come scrivere una sceneggiatura (essere veloci e non preziosi nella prima bozza, rivedere il terzo atto più dei primi due), la maggior parte della conversazione ha riguardato le parti più interessanti dell'impressionante curriculum di Watts. 🔗 Leggi su Movieplayer.it