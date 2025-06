I dubbi dei gialloblu Fermana alla ricerca di sponsor e partner

In un clima di incertezza che avvolge il futuro della Fermana, i gialloblù sono alla ricerca di nuovi sponsor e partner per rafforzare la squadra e sostenere le sfide future. La proprietà lavora instancabilmente per trovare risorse, affrontando questioni cruciali come il pagamento delle mensilità ai calciatori e la gestione dei debiti pendenti. In questa fase delicata, il sostegno della comunità e di nuovi partner sarà determinante per risollevare le sorti del club.

All'interno di una fase di incertezza come quella che avvolge il futuro della Fermana, sui vari fronti aperti si continua a lavorare per definire le prossime strategie. Intanto la proprietà impegnata sul fronte del reperimento risorse sempre attendendo l'ok dell'omologa ma anche in chiave stipendi da corrispondere ai calciatori (quattro mensilità) ed anche per la parete debitoria verso i privati, rimasta in ogni caso esclusa dalla ristrutturazione e quindi da coprire totalmente. Si cercano sponsor e partner per portare avanti dunque la società che naturalmente è al lavoro per essere pronta al momento delle iscrizioni per la prossima stagione che inizierà ufficialmente il primo luglio.

