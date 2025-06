I diritti delle donne trovano casa in biblioteca

I diritti delle donne trovano casa in biblioteca grazie a un ciclo di nove incontri tra febbraio e maggio, dedicati a portare la loro voce all’interno degli spazi culturali. Un’occasione per riflettere, discutere e sensibilizzare su tematiche fondamentali, oltre la cronaca quotidiana. Come sottolinea Laura Boni, questa rassegna mira a dare un respiro più ampio, celebrando l’identità femminile e promuovendo il dialogo. La cultura si fa portavoce dei cambiamenti sociali, creando un futuro più equo.

Nove incontri, organizzati tra febbraio e maggio, per portare i diritti in biblioteca. “Questo è il luogo per parlarne. La cronaca ci informa di casi di violenza contro le donne, ma noi abbiamo scelto di dare un respiro più ampio alla nostra rassegna, dando voce all’identità femminile”, spiega Laura Boni, responsabile del Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo. Il progetto ‘Diritti in biblioteca. Un progetto a più voci dalla parte delle donne’, che è stato realizzato con il contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca, ha consolidato la collaborazione con Il Cerchio di Gesso APS (già convenzionato con il Sistema Bibliotecario Urbano, partner del progetto) e una dozzina tra istituzioni ed enti del Terzo Settore impegnati su questo fronte nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - I diritti delle donne trovano casa in biblioteca

