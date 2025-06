I dipendenti della Luiss in stato di agitazione | Attendiamo il rinnovo dei contratti da dicembre

I dipendenti della LUISS Guido Carli di Roma sono in stato di agitazione da dicembre, reclamando il rinnovo dei contratti. Questa mobilitazione, promossa dai principali sindacati del settore, mette in evidenza le tensioni e le aspettative di un settore cruciale per la formazione e la ricerca italiana. La richiesta di riconoscimento e miglioramento delle condizioni lavorative sottolinea l'importanza di un investimento concreto nel capitale umano dell’ateneo, un tema che richiede attenzione e risoluzione immediata.

