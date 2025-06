I dazi e il bullismo di Trump | le trappole nascoste dietro l’offerta Usa all’Europa

Tra dazi e bullismo di Trump, le vere trappole celate dietro l’offerta USA all’Europa rischiano di compromettere i nostri interessi. Mentre Canada e Cina resistono alle minacce, l’Europa sembra disposta a un compromesso che favorisce esclusivamente gli americani. È il momento di riconoscere le insidie nascoste e difendere con fermezza i nostri principi e i nostri vantaggi. Non lasciamo che questa strategia ci inganni: la nostra sovranità merita rispetto.

Le minacce del presidente Usa non hanno spaventato Canada e Cina, mentre in Europa siamo pronti ad accettare un compromesso che nasconde vantaggi solo per gli americani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I dazi e il bullismo di Trump: le trappole nascoste dietro l’offerta Usa all’Europa

