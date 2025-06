I dazi e il bullismo del presidente Usa | le trappole nascoste dietro l’offerta all’Europa

In un mondo di tensioni geopolitiche e sfide economiche, le mosse del presidente degli Stati Uniti sembrano più una strategia di pressione che una reale volontà di dialogo. I dazi e le minacce nascondono trappole sottili, mentre Canada e Cina restano impassibili. L’Europa, invece, si trova di fronte a un compromesso che potrebbe favorire solo gli interessi americani, celando opportunità di crescita e autonomia. La vera domanda è: siamo disposti a lasciarci ingannare?

Le minacce del presidente Usa non hanno spaventato Canada e Cina, mentre in Europa siamo pronti ad accettare un compromesso che nasconde vantaggi solo per gli americani.

Industria, la presidente Metsola: “L’Europa può e deve fare di più per liberare il suo potenziale” - Il 29 maggio a Bergamo, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, e Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri italiano, hanno visitato il Kilometro Rosso per discutere di come l’Europa possa e debba fare di più per liberare il suo potenziale innovativo.

I dazi all'Ue potrebbero slittare, la scadenza del 9 luglio potrebbe essere prorogata: l'apertura arriva dalla Casa Bianca Vai su Facebook

La Caporetto europea dei dazi, il bullismo di Trump funziona solo con la Ue: imprese Usa al riparo dalle nostre tasse; La Caporetto europea dei dazi, il bullismo di Trump funziona solo con l’Ue (con zero tasse per le imprese Usa); Dazi, Cina ed Europa unite contro il bullismo di Trump.

La Caporetto europea dei dazi, il bullismo di Trump funziona solo con la Ue: imprese Usa al riparo dalle nostre tasse - Le minacce del presidente Usa non hanno spaventato Canada e Cina, mentre in Europa siamo pronti ad accettare un compromesso che nasconde vantaggi solo per gli americani ... Si legge su msn.com

Dazi Usa, Ue: “Pronti a intesa ma tutte le opzioni sono sul tavolo” - Da Washington, la Casa Bianca fa sapere che Trump potrebbe prorogare la scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle nuove tariffe sulle merci importate dall'Europa. Da tg24.sky.it