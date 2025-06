I dati personali di Sanchez e alcuni ministri diffusi da due chat di estrema destra indagine per cyberterrorismo

Una grave minaccia alla privacy e alla sicurezza delle istituzioni spagnole scuote il paese: dati personali di leader, ministri e militanti di estrema destra sono stati diffusi in modo illecito attraverso chat clandestine. Il Tribunale nazionale ha aperto un’indagine per cyberterrorismo, evidenziando la gravità di un atto che mette a rischio l’integrità democratica. La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla tutela dei dati e sul fronte della sicurezza digitale in Spagna.

Il Tribunale nazionale spagnolo ha aperto un’indagine per cyberterrorismo e per un reato contro le alte istituzioni dello Stato per la diffusione attraverso almeno due chat di estrema destra dei dati personali di migliaia di persone, tra cui il premier Pedro Sanchez, nove ministri, governatori e altri alti funzionari pubblici, nonchĂ© militanti di partiti di sinistra. Sono i media spagnoli Cadena Ser ed El Pais a riportare la notizia dell’indagine della Polizia Nazionale. Nel caso di Sánchez, sono stati divulgati il??suo numero di d ocumento d’identitĂ , la data di nascita e l’indirizzo di residenza, ma non il suo numero di cellulare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I dati personali di Sanchez e alcuni ministri diffusi da due chat di estrema destra, indagine per cyberterrorismo”

In questa notizia si parla di: indagine - dati - personali - sanchez

Indagine Cittadinanzattiva: olio di palma, dati certi e sostenibilità ambientale - Un’indagine di Cittadinanzattiva mette in luce un tema cruciale: la trasparenza nell'uso dell'olio di palma.

C’è chi si piega agli ordini di Trump. E chi dice no. Pedro Sanchez ha scelto ancora una volta la seconda. Il premier spagnolo ha rifiutato l’aumento delle spese militari al 5% del PIL, come indicato dalla Nato e dal nuovo segretario Rutte dopo le richieste di Tru Vai su Facebook

Di nuovo trapelati i dati personali dei politici spagnoli, tra cui quello del premier Pedro Sanchez; Caso di corruzione nel Psoe, un guaio per Sánchez: «Chiedo scusa»; Spagna, giudice proroga di 6 mesi le indagini sulla moglie di Sanchez.

Intelligenza artificiale, l'indagine sui dati personali raccolti online per addestrarla - Wired Italia - L'indagine sui dati personali raccolti online per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. Come scrive wired.it

Intelligenza artificiale: indagine del Garante Privacy - Punto Informatico - È noto che l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa viene effettuata anche con dati pubblici raccolti su Internet. Riporta punto-informatico.it