Papa Leone XIV, nel suo appello vibrante davanti alla Riunione delle Opere per l’Aiuto delle Chiese Orientali, denuncia con fermezza il tragico aumento della persecuzione dei cristiani in Medio Oriente. Con parole dure, definisce “tragica e disumana” la situazione a Gaza e lancia un forte grido d’allarme, rivelando il suo impegno per difendere i più deboli. È un monito che invita alla riflessione e all’azione, perché la pace non è solo un sogno, ma un dovere urgente da perseguire.

Papa Leone XIV tuona contro il riarmo, definisce “tragica e disumana” la situazione a Gaza, lancia il grido d’allarme per i cristiani del Levante tornati nel mirino del jihadismo. Il discorso del Santo Padre di ieri, tenuto davanti alla Riunione delle Opere per l’Aiuto delle Chiese Orientali, segna nettamente la prospettiva e la postura diplomatica di Robert Francis Prevost. In quasi due mesi di pontificato, è il discorso più netto e tagliente del Papa di origini statunitensi. Lo è sul piano diplomatico e geopolitico. Ma anche su quello teologico. Leone XIV in campo per la pace. Il Papa eredita la lettura del predecessore Francesco: la pace deve esser la priorità, a qualunque costo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I cristiani perseguitati e la “falsa propaganda del riarmo”: il grido di pace di Leone XIV

