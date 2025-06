I concerti al Beky bay rivoluzionano la viabilità.

I concerti al Beky Bay stanno rivoluzionando la viabilità di Igea Marina, trasformando ogni serata in un evento indimenticabile. Questa sera, il palco si anima con Artie 5ive, giovane promessa della scena urban milanese, pronto a coinvolgere oltre 2500 spettatori. Per garantire sicurezza e fluidità, il Comune ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità: dalle 21.30 alle 3 di notte, su viale Pinzon si circolerà...

Musica e pubblico delle grandi occasioni: il Beky Bay si prepara alla seconda serata live della stagione. Questa sera la discoteca all'aperto di Igea Marina, ospiterà Artie 5ive (nella foto), giovane rapper milanese protagonista della scena urban: al concerto sono attese oltre 2500 persone. E per garantire la sicurezza, il Comune ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità. Dalle 21.30 di oggi alle 3 di notte, su viale Pinzon si circolerà solo in direzione Ravenna, nel tratto tra via dei Mille e via Pertini. Vietata la sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata. I residenti tra via Benivieni e via Pertini potranno circolare a doppio senso, mentre da via Benivieni sarà obbligatoria la svolta a sinistra.