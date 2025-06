I clown Eric Lulù Buondì e Broccolo consegnano un lettino pediatrico all’ospedale San Pio

Un gesto di solidarietà e allegria trasforma l’ospedale di Vasto, grazie alla generosità di Ricoclaun odv e dei clown Eric Lul249, Buond236 e Broccolo. Il loro dono: un lettino pediatrico elettrico, simbolo di conforto e speranza per i piccoli pazienti. Un’iniziativa che dimostra come il sorriso possa essere un'arma potente nel percorso di cura, avvicinando il reparto di Pediatria a un futuro più sereno e accogliente.

La Ricoclaun odv ha donato un lettino elettrico pediatrico all’ambulatorio del reparto di Pediatria dell'ospedale di Vasto. Il lettino è stato inaugurato lo scorso 25 giugno dalla Ricoclaun odv, che si occupa di clownterapia dal 2004, alla presenza del direttore sanitario Fernando Di Vito, della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: lettino - pediatrico - ospedale - clown

