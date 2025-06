I City Angels in servizio L’esercito di volontari pronti a pattugliare la città

Dopo due giorni intensi di formazione e aver perfezionato le proprie competenze, gli undici nuovi City Angels di Rozzano sono ufficialmente in azione. Con il loro impegno, portano sicurezza, solidarietà e un sorriso in più nelle strade della città, dimostrando che la volontà di aiutare può fare la differenza. Sono pronti a vigilare e sostenere la comunità, perché una città più sicura è una città più umana.

