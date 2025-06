I carabinieri rintracciano e arrestano in hotel un 39enne colpito da ordine di carcerazione

I carabinieri di San Mauro Pascoli hanno localizzato e catturato un uomo di 39 anni, originario della provincia di Agrigento, in un hotel, in ottemperanza a un ordine di carcerazione. L’intervento rapido e preciso ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto ricercato, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nell’agire tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica. Il provvedimento...

Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un uomo di 39 anni, originario della provincia di Agrigento, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del tribunale di Agrigento. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: ordine - carcerazione - carabinieri - rintracciano

Omicidio Zeppetelli: eseguito l’ordine di carcerazione per Giuseppe Moscatiello - I Carabinieri di Cervinara hanno arrestato Giuseppe Moscatiello, 24 anni, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Avellino.

TORNA DOPO VISITA MEDICA E IL FIGLIO GLI AVEVA OCCUPATO CASA Era uscito per andare dal medico, ma al rientro ha trovato la propria casa occupata... dal figlio. È accaduto nella zona di Roma Nord la sera del 19 giugno, quando i carabinieri della Vai su Facebook

San Mauro Pascoli, carabinieri rintracciano e arrestano 39enne colpito da ordine di carcerazione; Gettò un 41enne in un pozzo, dove rimase 16 drammatiche ore sospeso tra la vita e la morte: i Carabinieri rintracciano in Trentino un sanseverese, ritenuto il responsabile; Portomaggiore: i Carabinieri rintracciano e arrestano un uomo su cui pendeva un ordine di carcerazione.

Arianna Orazi, il giallo della fuga. Arrestata dai carabinieri in Veneto. L’avvocato: "Voleva consegnarsi" - Il difensore Dionisi: "Mercoledì si era presentata al carcere di Bollate, ma non c’era l’ordi ... Si legge su msn.com

Fermato, aggredisce carabinieri - la Nazione - I carabinieri della sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 38 anni, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ... Lo riporta lanazione.it