I bambini dell’Hub Famiglia in visita a Palazzo San Giorgio

I bambini dell’Hub Famiglia hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica durante una visita a Palazzo San Giorgio, nel cuore di Reggio Calabria. Nell’ambito delle attività del centro estivo, che accompagna i giovani dalla fine delle scuole fino al 31 luglio, un incontro con le istituzioni locali ha reso questa giornata ancora più speciale. Un momento di crescita e di scoperta che ha rafforzato il legame tra comunità e giovani cittadini.

Nell’ambito delle attività del centro estivo che accompagna i bambini e i ragazzi dalla chiusura delle scuole fino al 31 luglio, si è svolto, giovedì scorso, un incontro importante con le istituzioni locali; e in particolare con la prefetta Clara Vaccaro e il sindaco di Reggio Calabria. I. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

