I bambini da Chernobyl | Che gioia scoprire il mare Un vero miracolo di pace

Un vento di speranza soffia sui cuori di questi piccoli sopravvissuti: i bambini di Chernobyl, spesso segnati dalla paura e dalla distruzione, oggi scoprono il mare e la gioia di vivere. Felici e liberi, lontani dalla guerra, il loro sorriso illumina un cammino di pace e rinascita. Continuiamo a sostenere iniziative come quella di A.U.Ba.M., che da trent’anni regalano speranza e un futuro migliore a chi ne ha più bisogno.

Felici. Lontani dalla guerra, dalla paura delle bombe, felici come lo devono essere i bambini: ieri sono arrivati i 35 piccoli ucraini della zona di Chernobyl, che trascorreranno due settimane nella colonia bustese di Alassio. Prosegue dunque il progetto umanitario di A.U.Ba.M. che da trent’anni garantisce l’accoglienza dei bambini che vivono nelle aree contaminate dopo il disastro della centrale nucleare di Chernobyl, beneficiando di un soggiorno terapeutico. Per il secondo anno consecutivo l’ospitalità non è nelle famiglie ma al mare, nella struttura del Comune “ Il Sorriso dei Bimbi “ ad Alassio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it