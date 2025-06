I 107 anni di Angela Bariola | festa alla RSA di Parabiago

Un traguardo incredibile che celebra una vita ricca di storie, sorrisi e affetto. Alla RSA Leopardi di Parabiago, il 27 giugno 2025, è stato un giorno di gioia e riconoscenza, testimoniando l’importanza di valorizzare le persone anziane e il loro patrimonio di esperienze. Angela Bariola, simbolo di resilienza e amore, ha dimostrato che la vera giovinezza si trova nel cuore, rendendo questa festa davvero indimenticabile. Perché ogni anno di vita è un’opportunità per festeggiare e condividere momenti speciali.

Parabiago (Milano), 27 giugno 2025 – Alla RSA Leopardi si è celebrato un evento straordinario e carico di emozione: Angela Bariola, storica ospite della struttura, ha festeggiato 107 anni. Nata a Legnano nel 1917, Angela è entrata nella residenza sanitaria assistenziale il 25 ottobre 2016 insieme alla sorella Armida, diventando nel tempo una figura amatissima non solo dal personale ma anche da tutti gli altri ospiti. Una festa speciale. Per omaggiare questo raro e importante traguardo, nella giornata di mercoledì 26 giugno la struttura ha organizzato una festa speciale: un pomeriggio all’insegna dell’affetto, della musica e della gratitudine per una donna che continua ancora oggi, nonostante l’età, a sorprendere per vitalità, lucidità e voglia di partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 107 anni di Angela Bariola: festa alla RSA di Parabiago

