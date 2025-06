Hypersail la prima barca Ferrari che vola

Immagina un mondo in cui la passione per la velocità incontra l’innovazione sostenibile: Ferrari rivoluziona il mare con Hypersail, la prima barca volante alimentata da energie rinnovabili. Un progetto audace, firmato da John Elkann e Giovanni Soldini, che unisce tecnologia all’avanguardia e rispetto per l’ambiente. Questo non è solo un nuovo modo di navigare, ma l’inizio di un’epoca innovativa per il mare e il nostro pianeta.

Ferrari lancia Hypersail, la sua prima barca volante alimentata da energie rinnovabili. Una sfida tecnologica e sostenibile firmata John Elkann e Giovanni Soldini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Hypersail, la prima barca Ferrari che vola

In questa notizia si parla di: hypersail - prima - barca - ferrari

Ferrari debutta con la prima barca, John Elkann: "Hypersail è un’avventura eccitante" - Ferrari conquista anche il mondo marino con l’innovativa Ferrari Hypersail, la prima barca firmata dal Cavallino Rampante.

Translate postFerrari Hypersail, prende forma la prima imbarcazione del Cavallino. Il varo nel 2026 https://ift.tt/s4aPr6k https://ift.tt/DRCJVdW Vai su X

FERRARI, PAROLE FORTI DEL PRESIDENTE SUL WEC (MA NON SULLA F1) «La sfida è come puoi fare in modo di avere le prestazioni e l'affidabilità, che è anche la ragione per cui la Hypersail nasce ispirata alla Hypercar e alla categoria dell'Endurance Vai su Facebook

Hypersail, la prima barca Ferrari che vola; Ferrari-Hypersail: la prima barca a vela in mare. Giovanni Soldini team principal; Ferrari Hypersail, prende forma la prima imbarcazione del Cavallino. Il varo nel 2026.

Hypersail, la prima barca Ferrari che vola - Ferrari lancia Hypersail, la sua prima barca volante alimentata da energie rinnovabili. Secondo vanityfair.it

FERRARI HYPERSAIL - Ferrari Hypersail rappresenta il nostro impegno nel superare i confini della terraferma, portando l’eccellenza ingegneristica verso nuovi orizzonti: l’anima delle corse incontra la potenza del mare. ferrari.com scrive