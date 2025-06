Huli Juve la famiglia del portiere | L’esperienza in bianconero è unica L’idolo Neuer la stagione con l’Under17 e l’Albania | ve lo raccontiamo dentro e fuori dal campo- ESCLUSIVA

Se vuoi scoprire il talento che sta facendo emozionare la Juventus, non perdere l’intervista esclusiva a Juventusnews24 con Raffaele Huli. Il portiere dell’Under 17, simbolo di grande promessa e determinazione, ci racconta il suo percorso, le aspirazioni e come vive questa stagione tra sogni e obiettivi concreti. La famiglia, l’esperienza in bianconero e il ruolo di idolo Neuer: tutto dentro e fuori dal campo, per scoprire un futuro che si comunica già oggi.

di Nicolò Corradino Huli Juve, la famiglia racconta così il portiere dell’Under 17 in esclusiva a : tutte le dichiarazioni. La Juventus guarda al futuro con serenità tra i pali. Tra i talenti più promettenti del settore giovanile bianconero spicca Raffaele Huli, portiere della Juventus Under 17, che in questa stagione ha saputo farsi notare per personalità, riflessi e maturità fuori dal comune. Non è solo un prospetto: è già una certezza che cresce giorno dopo giorno, sognando in grande con la maglia bianconera e quella dell’Albania. Per raccontare meglio chi è Raffaele, dentro e fuori dal campo, ha raccolto le parole di chi lo conosce da sempre: la famiglia del giovane portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huli Juve, la famiglia del portiere: «L’esperienza in bianconero è unica. L’idolo Neuer, la stagione con l’Under17 e l’Albania: ve lo raccontiamo dentro e fuori dal campo»- ESCLUSIVA

