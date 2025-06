Hub Cascine e veleni Guide contro Comune | Disprezzo per i turisti

Le guide turistiche fiorentine reagiscono con fermezza al cambio di location dei punti di carico e scarico dei bus, previsto dal 2 luglio. Non si tratta solo di un problema logistico: rappresenta un segnale di disprezzo e mancanza di dialogo verso chi accoglie e racconta la città ai visitatori. È ora di ascoltare le voci di chi vive e lavora nel settore per preservare il cuore autentico di Firenze.

di Rossella Conte Le guide turistiche fiorentine non ci stanno. Lo spostamento, a partire dal 2 luglio, dei punti di carico e scarico dei bus turistici dai lungarni della Zecca a piazza Vittorio Veneto solleva critiche diffuse nel settore, non tanto per la necessità dei lavori alla tramvia – che viene riconosciuta e compresa – quanto per la mancanza di dialogo e per le difficoltà pratiche che ne deriverebbero. Confguide Firenze, Federagit Confesercenti e AGTA – le principali associazioni di categoria – esprimono preoccupazione per una decisione presa senza un confronto vero con chi, ogni giorno, lavora sul campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it