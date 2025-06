Hostess di Palermo morta a Vienna i magistrati negano l' autopsia | ricorso della famiglia di Aurora Maniscalco

Una tragica vicenda sconvolge Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, è precipitata dal balcone della sua abitazione, senza che i magistrati abbiano disposto l’autopsia. La famiglia, insoddisfatta, ha già presentato ricorso. Un caso che scuote le coscienze, facendo emergere domande ancora senza risposta sulla tragica fine di Aurora.

L'autorità giudiziaria di Vienna ha deciso che non verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la 24enne di origine palermitana da tre anni nella capitale austriaca dove aveva lavorato come hostess per la Lauda Air. La ragazza è precipitata dal balcone dell'alloggio con cui aveva vissuto col fidanzato, anche lui palermitano, sabato sera. Un volo che è stato fatale. Aurora.