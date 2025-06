Horror show in tv | aggiornamenti sulla produzione della stagione 4

Dopo quasi sette mesi dall’ultima puntata, la produzione di From, il celebre horror che ha conquistato pubblico e critica, si prepara a tornare con la tanto attesa stagione 4. Creato da John Griffin, questo show si distingue come una moderna alternativa a Lost, unendo suspense, mistero e atmosfere inquietanti. Con un consenso critico del 96%, gli appassionati possono finalmente aspettarsi nuovi colpi di scena e approfondimenti che rafforzano il suo posto tra i migliori del genere.

Da quasi sette mesi dalla diffusione della terza stagione di From, si registra un importante aggiornamento riguardante la produzione della quarta stagione del celebre show horror. Creato da John Griffin, From si distingue come una valida alternativa moderna a serie come Lost, ricevendo riconoscimenti come uno dei migliori programmi sci-fihorror attualmente in onda. La sua costante qualità e l'ottimo riscontro critico, con una media del 96% su Rotten Tomatoes, testimoniano l'apprezzamento crescente tra pubblico e critica. L'interesse verso il futuro della serie è sempre più elevato, alimentato da continui aggiornamenti sulla produzione.

