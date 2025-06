Hong Kong uno degli ultimi partiti d’opposizione annuncia il suo scioglimento

In un momento di incertezza politica, Hong Kong vede uno dei suoi ultimi baluardi dell’opposizione, la Lega dei Socialdemocratici (LSD), annunciare lo scioglimento dopo cinque anni di sfide e repressione. Questo gesto segna una svolta significativa nel panorama politico locale, lasciando il territorio ancora più vulnerabile a cambiamenti profondi. Leggi per scoprire cosa si cela dietro questa decisione e le implicazioni future per Hong Kong.

La Lega dei socialdemocratici (Lsd), uno degli ultimi partiti d’opposizione ancora attivi a Hong Kong dopo cinque anni di repressione, ha annunciato il 27 giugno il suo scioglimento. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Hong Kong, uno degli ultimi partiti d’opposizione annuncia il suo scioglimento

